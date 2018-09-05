Çocuklara okul çantaları alışveriş merkezinden

41 Burda AVM, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okula dönüş dönemine özel düzenlediği kampanya ile tüm ailelerin ve öğrencilerin heyecanına ortak oluyor. 10 - 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, 41 Burda AVM içindeki mağazalardan aynı gün içinde yapılacak toplam 200 TL ve üzeri tutarda alışverişlerde okul çantası hediye edilecek. Okul çantası kampanyasından tüm 41 Burda AVM üyeleri yararlanabilecek.

41 Burda üyesi olmayan vatandaşlar ise kampanya noktasında dolduracakları başvuru formu ile çocukları veya yakınları için hediyelere hemen sahip olabilecek.