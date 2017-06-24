Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 17:50

Çocukların gözünden “Başiskele’de Ramazan”

Ramazan ayında çocukların duygu ve düşüncelerini ortaya çıkaran “Başiskele’de Ramazan” konulu kompozisyon ve şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

Çocukların gözünden “Başiskele’de Ramazan”

24 Haziran 2017 17:50


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Dili ve Edebiyat öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelenen eserler sonucunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. “Çocuk Gözüyle Başiskele’de İftar” kompozisyonu ile Doğan Mirzakar birinci, “Başiskele’de Ramazan” isimli kompozisyonu ile Mert Efe Karayel ikinci, Başiskele Belediyesi ile ilgili akrostiş çalışmasıyla Hasbi Eren Köken üçüncü oldu. Başiskele Belediyesi tarafından birinciye Bisiklet, ikinciye fotoğraf makinası, üçüncüye tablet hediye edildi. Daha sonra çocuklar Palyaço, Hacivat ve Karagöz eşliğinde çeşitli yarışmalara katılarak keyifli vakit geçirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!