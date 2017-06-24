Çocukların gözünden “Başiskele’de Ramazan”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Dili ve Edebiyat öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelenen eserler sonucunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. “Çocuk Gözüyle Başiskele’de İftar” kompozisyonu ile Doğan Mirzakar birinci, “Başiskele’de Ramazan” isimli kompozisyonu ile Mert Efe Karayel ikinci, Başiskele Belediyesi ile ilgili akrostiş çalışmasıyla Hasbi Eren Köken üçüncü oldu. Başiskele Belediyesi tarafından birinciye Bisiklet, ikinciye fotoğraf makinası, üçüncüye tablet hediye edildi. Daha sonra çocuklar Palyaço, Hacivat ve Karagöz eşliğinde çeşitli yarışmalara katılarak keyifli vakit geçirdiler.