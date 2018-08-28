Çöp toplama kamyonu ile taksi arasında kalan işçi yaralandı

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Helvacı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 JC 3707 plakalı çöp toplama kamyonunda çalışan Ramazan Ş. (34) isimli temizlik işçisi, çalıştığı aracın yaptığı manevra ile plakası öğrenilemeyen ticari taksi ile çöp kamyonu kasası arasında kaldı. İki araç arasında kalan Ramazan Ş. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerimce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Ş., Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.