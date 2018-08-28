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28 Ağustos 2018 23:22

Çöp toplama kamyonu ile taksi arasında kalan işçi yaralandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çarpışan ticari taksi ile çöp toplama kamyonunun arasında kalan temizlik işçisi yaralandı.

Çöp toplama kamyonu ile taksi arasında kalan işçi yaralandı

28 Ağustos 2018 23:22


Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Helvacı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 JC 3707 plakalı çöp toplama kamyonunda çalışan Ramazan Ş. (34) isimli temizlik işçisi, çalıştığı aracın yaptığı manevra ile plakası öğrenilemeyen ticari taksi ile çöp kamyonu kasası arasında kaldı. İki araç arasında kalan Ramazan Ş. yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerimce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Ş., Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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