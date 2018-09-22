Çöpte çıkan yangın otomobili küle döndürüyordu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinde çıkan ve park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre sonra büyüyen yangın park halinde olan 41 SE 399 plakalı otomobile sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile de sıçrayan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilin arka kısmında maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.