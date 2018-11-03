Çoşkun Aral, kadrajına Ormanya'yı aldı

Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Doğal Yaşam Parkı Ormanya'yı ziyaret ederek, fotoğraf çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlediği Kartepe Zirvesi'ne katılmak için Kocaeli'ye gelen uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam Parkı Ormanya'yı ziyaret etti. Uzun yıllar boyunca savaş fotoğrafçılığı ve gazeteciliğiyle kendisinden sıkça söz ettiren Aral, Ormanya'yı çok beğendiğini belirterek, “Burası olağanüstü, cıvıl cıvıl Bir tarafta hayvanlar kendi özgür alanlarında insanlarla temastan mümkün olduğunca uzak, diğer tarafta çocuklar onları gözlemlemekten mutlu” dedi.

Usta gazeteci Aral, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin doğasıyla tanınmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Böylesine güzel bir doğal yaşam parkını Kocaeli'ne kazandıran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'ni doğasıyla tanıtmak çok önemli. Herkesi Ormanya'yı görmeye davet ediyorum” diyerek gezisine başladı.

İlk olarak doğa yürüyüş parkurlarından gezisine başlayan Aral, mesire alanı, göller, vahşi yaşam alanı ve en sonunda çocuk hayvanat bahçesini inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.