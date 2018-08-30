Çubuklu Spor Sahasına bakım

İzmit Belediyesi tarafından mahallelerde bulunan spor sahalarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çubuklu Mahallesi’nde yer alan spor sahasının eksiklerini tek tek giderdiler. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Sahanın etrafına tel çit çalışması yapılırken, saha aydınlatması için 7 adet projektör ve 2 adet sokak lambası monte edildi ve çim saha ile yürüyüş yolunun da bakımı yapıldı.Tüm eksiklerin giderildiği saha bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Vatandaşlar yapılan düzenlemeler için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları da devam ediyor. Ekiplerce Kocaetepe Mahallesi’nde enkaz kaldırma, Kozluk’ta merdiven kaplama, Serdar Mahallesi’nde de korkuluk çalışması yapıldı. Yetkililer, Kocatepe Mahallesi 104. Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımının yapılarak 160 ton hafriyatın başka yere nakledildiğini söylediler.