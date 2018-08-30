Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 18:48

Çubuklu Spor Sahasına bakım

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Çubuklu Mahallesi’nde yer alan spor sahasında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Çubuklu Spor Sahasına bakım

30 Ağustos 2018 18:48


İzmit Belediyesi tarafından mahallelerde bulunan spor sahalarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çubuklu Mahallesi’nde yer alan spor sahasının eksiklerini tek tek giderdiler. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Sahanın etrafına tel çit çalışması yapılırken, saha aydınlatması için 7 adet projektör ve 2 adet sokak lambası monte edildi ve çim saha ile yürüyüş yolunun da bakımı yapıldı.Tüm eksiklerin giderildiği saha bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Vatandaşlar yapılan düzenlemeler için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.


Öte yandan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları da devam ediyor. Ekiplerce Kocaetepe Mahallesi’nde enkaz kaldırma, Kozluk’ta merdiven kaplama, Serdar Mahallesi’nde de korkuluk çalışması yapıldı. Yetkililer, Kocatepe Mahallesi 104. Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımının yapılarak 160 ton hafriyatın başka yere nakledildiğini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç