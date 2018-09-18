Çuha Fabrikası için jeoradar ihalesi yapıldı

Kartepe'nin 174 yıllık Çuha Fabrikası'nın jeoradar ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in büyük önem vererek, her aşamasını yakından takip ettiği Kartepe'nin çok önemli tarihi mirasları arasında yer alan 174 yıllık Çuha Fabrikası'nın Jeoradar çalışması ihalesi yapıldı. Kartepe Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Çuha Fabrikai Hümayun Projesi kapsamında, Çuhane Mühimmat Depo Komutanlığı içerisinde kalan, 131 bin 147 metrekare büyüklüğündeki alanda jeoradar ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

“Yeraltı Mevcut Tarihi Yapı/Eserlerin Hasarsız Tespiti ile Haritalanması ve Teknik Sonuç Raporlarının Hazırlanması” işi ihalesini kazanan firma, ihale sonucunun belirlenmesi sonrasında Kartepe Belediyesi ile ve mühendislik arasında sözleşme imzalandı. Askeri alanda yapılacak çalışma için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.