Cuma namazı sonrası Fransa’da yayınlanan bildiriye tepki

yılını ve Fransa’da Kuranı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi sloganlarla protesto ettiler.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Nakba’nın 70. yılını, Fransa’da Kuranı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi ve Filistinli Müslümanların zulme uğramasına sebep olan ABD, Fransa, Rusya, İsrail’i protesto ettiler. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri öncülüğünde İzmit’te bulunan Fevziye Camii’nde bir araya gelen vatandaşlar arasında Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da yer aldı. Kalabalık adına konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, Filistinli vatandaşların uğradıkları ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Müslümanların zulme uğramasına sessiz kalmak istemediklerini belirten Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, “Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, büyük felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa’da Yüce Kitabımız Kuranı Kerim hakkında yayımlanan hadsiz bildiriyi lanetlemek için bütün kardeşlerimizle meydanlardayız. 15 Mayıs günü Büyük Felaket Nakba’nın 70. yıl dönümü. 70 yıldan beri Siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescidi Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Sözde İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur’an-ı Kerim’leri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi.

Filistinliler’in kadın çocuk demeden büyük bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Şahin Yaşlık, “İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. Peygamber Efendimizin isra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır. Mekke, Medine Müslümanlar için ne kadar kutsalsa, Mescid-i Aksa ve çevresi de o kadar kutsaldır. Çünkü bu belde Allah’ın ayetlerinden ve Peygamberlerimizden izler taşımaktadır. İşgalci İsrail ve taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Kutsallarımız çiğnenirken, değerlerimiz ayaklar altına alınırken, kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz” diye konuştu.

Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara göz yuman devlet liderlerini protesto ettiklerini kaydeden Yaşlık, “Bu çekilen sıkıntıların ardından İslam’ın tüm dünyada hakim olacağına, özgür Kudüs’te Mescidi Aksa’da toplu halde namaz kılacağımıza, zalimlerin korkulu rüyası olacağımıza iman ediyoruz. Bu uğurda malımızla canımızla mücadele edeceğiz. Ey Netanyahu, Ey Trump, ey Putin, ey Esed, ey Sisi, ey zalimler şunu bilin ki geçmişte firavun, Nemrud, Ebrehe nasıl helak olduysa sizin de saltanatınız son bulacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Diri diri toprağa gömdüğünüz çocukların hesabını vereceksiniz” şeklinde konuştu.

Daha sonra sloganlarla İsrail, Suriye, Fransa ve ABD’yi protesto eden grup, Dünya’nın birçok yerinde zulme uğrayan Müslümanlar için dua ederek dağıldı.