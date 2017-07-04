Cumhurbaşkanına Bartınspor forması

Kurtkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arkasında ismi yazılı 74 numaralı formayı hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bartınspor’un daha iyi yerlerde olması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) için iddialı bir kadro kuran Bartınspor, sosyal sorumluluk projelerine önem verirken, Bartın ve Bartınspor’un tanıtımı için de gereken yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bartınspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dora Kurtkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bartınspor Forması hediye etti. Kırmızı siyah çizgili olan ve Bartın’ın plakası olan 74’ü simgeleyen Bartınspor forması hediye edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Kurtkaya’ya, Bartınspor’un hangi ligde oynadığını sordu. “BAL” cevabı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartınspor’un layık olduğu yere gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arkasında ismi yazılı 74 numaralı forması hediye eden Bartınspor Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dora Kurtkaya, “Biz Bartınspor’un da, Bartınımızın da, hedeflerine ulaşması için tüm yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte siyaset üstü gayret içerisindeyiz. Farklı siyasi partilere gönül vermiş olabiliriz. Ama ortak paydamız Bartın’dır, Bartınspor’dur. Bu konuda da hiç şüphem yoktur ki, Bartınspor yönetim kurulu üyelerimiz işlerini layıkıyla yapmanın gayreti içindedir. Ben de Bartınspor yönetim kurulu üyesi olarak bu bağlamda üzerime düşen Bartınspor’umuza destek için esnaf ziyaretlerimi yapıyorum. Siyasetçi olarak da bulunduğum her platform da Bartın’ımızı ve Bartınspor’umuzu, birbirinden güzel taraftarlarımızla birlikte tanıtmaya çalışıyorum. Spor, sporcu ve spor sevdalıları için, en zor zamanlarda, ‘En ağır şartlarda şahlanıp ayağa kalkmak, hiçbir şeyden yılmamak, yorulmamak, sabırla, dirayetle hedeflerimize doğru yürümeye devam etmek bu milletin hamurunda var. Ben bu ortak ruhu, bu duygu birliğini ruhunda taşıyan sporcularımızda da, spora gönül veren 80 milyon vatandaşımızda da görüyorum’ diyen, bunun için Milletin Reisi, Cumhur’un Başkanı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan ’a Bartınspor formamızı takdim ettim ve Bartın’ımızı yakından takip ettiğini gördüm. 10 dakikalık sohbetimizde bizim Bartın’ımız ve Bartınspor için anlatacaklarımızı Reisimizin bize söylemesi dikkat çekiciydi. Sayın Erdoğan Bartın’ın dikkat çeken bir il olduğunu bana hissettirdi. İnşallah bundan sonra Bartın’ımız için daha güzel şeyler yakındır” dedi.

Bartınspor Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dora Kurtkaya, “Bartınspor Kulübü olarak hedefimiz sporu yaygınlaştırmak, bir yaşama biçimi haline getirmek, her spor dalında dünyaya örnek olacak sporcular yetiştirmektir. Bu konuda spora, sporcuya ve sporsevere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah’ın izniyle Bartın’ın ve Bartınspor’un yolu açıktır. Tüm halkımızı da bu yolda yürüyüşümüze katkı sunmalarını bekliyoruz” dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arkasında isminin yazılı olduğu 74 numaralı Bartınspor formasıyla objektiflere poz verdi.