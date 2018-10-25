KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de görülen ve 36 müebbet hapis cezasın çıktığı Donanma Davasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, “Demokratik düzeni lağvetmeye çalışan birileri varsa veya gelecekte olacaksa, bugün gerçekleşen sonuçlar onlar için çarpıcı bir ders olur temenni ediyorum” dedi.

Kocaeli'de görülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı Donanma Davasında, eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 ağırlaştırılmış müebbet, 13 müebbet, 8 beraat ve 1 yıldan 26.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarının verildiği karar duruşmasını takip eden Cumhurbaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, “Bugün gerçekleşen sonuçlar onlar için çarpıcı bir ders olur temenni ediyorum” dedi.

“Mahkeme hukuk ilkelerine riayet ederek vicdani kayısını ortaya koymuştur”

7 Eylül 2017'de başlayan davanın sonuçlanmasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Vekili Av. Halit Çokan, “Bu uzun yargılama sürecinde mahkeme, son derece titiz bir yargılama ile adil ve dürüst yargılama ilkelerine riayet ederek kamuoyu önünde şeffaf bir yargılama gerçekleştirdi. Bu yargılamaya söylenecek hiçbir söz yoktur. Biz sayın mahkemenin ulaşmış olduğu bazı kararlara katılmıyoruz. Bunu da bir üst mahkemeye taşıyacağız. Ancak bu şu gerçeği değiştirmiyor; mahkeme hukuk ilkelerine riayet ederek demokratik ve şeffaf bir şekilde vicdani kanısını ortaya koymuştur” dedi.

"Bugün gerçekleşen sonuçlar onlar için çarpıcı bir ders olur temenni ediyorum”

Donanma Davasının 15 Temmuz tarihinde meydana gelen olaylarda FETÖ/PDY örgütünün parmak izini ortaya koyan değerli bir dava olduğuna değinen Çokan, “Bugün meydana gelen yargılamada sayın mahkemenin vicdani kanısını eseri olarak 23 ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13 müebbet hapis, 3 yardım eden sıfatıyla 8 beraat ve bu hapislerle birlikte ve bağımsız olarak 1 yıldan 26.5 yıla kadar değişen oranlarda ve miktarlarda hapis cezalarına hükmetti. Umar ve temenni ederim ki demokratik düzene zorbaca tasallut etmeye çalışan ve aklından demokratik düzeni lağvetmeye çalışan birileri varsa veya gelecekte olacaksa bugün gerçekleşen sonuçlar onlar için çarpıcı bir ders olur temenni ediyorum. Ortaya çıkan karar milletimize ve demokratik hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.