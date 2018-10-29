Cumhuriyet Bayramı Kocaeli'nde coşkuyla kutlandı

Yıl dönümü Kocaeli'de de coşkuyla kutlandı.

Kocaeli Valiliği'nin önünde gerçekleştirilen kutlamalara Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Eğitim ve Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti ve CHP Kocaeli milletvekilleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin başlangıcında Vali Aksoy ve Başkan Karaosmanoğlu geçit töreni ile halkı selamladı.

Tören de konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy gençlere olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetimizin emanetçileri sevgili gençler; Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacaklar sizlersiniz' diyerek bu görevi siz gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve geliştirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihinizi, kültürünüzü, inançlarınızı iyi bilmek durumundasınız. Bilimin üstünlüğünü benimseyen, özgürce düşünebilen, kararlarını bağımsız ve sorumluluk içinde bilinçli olarak verebilen yetkin bireyler gibi yetişip, yetiştirmeye devam etmelisiniz. Bu bakımdan sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.

Konuşmanın ardından katılımcı okulların öğrencileri tarafından şiirler okundu, halk oyunları oynandı ve resmi geçit töreninin yapılmasıyla program sona erdi.