Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 17:12

D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kaza trafiği kitledi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İzmit istikameti D-100 karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kaza trafiği kitledi

10 Eylül 2017 17:12


Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İzmit istikameti D-100 karayolunda seyreden 41 ER 513 plakalı aracın sürücüsü Erdem Yener direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Orkhan Gasimov hakimiyetindeki 54 ZS 662 plakalı araca arkadan çarptı. İki aracın çarpışmasının ardından D-100 karayolu üzerinde giden 34 DJ 9499, 41 FJ 694 ve 41 BU 860 plakalı araçların da karıştığı zincirleme kaza D-100 karayolunda kısa süreli trafik sıkışmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri 54 ZS 662 plakalı araç için çekici çağırırken diğer araçlar sürücüleri tarafından yol kenarına çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç