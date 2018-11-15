D 100'de seyir halinde olan otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi 100 Karayolunda otomobille seyir halindeyken bir araçtan açılan kurşunun isabet ettiği vatandaş yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Liman Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki Zafer Zengin yönetimindeki 34 LSN 46 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan bir araçtan tabanca ile 3 el ateş açıldı. Açılan kurşunlardan biri, sürücü Zafer Zengin ile aynı otomobilde bulunan kardeşi Uğur Zengin'in sağ bacağına isabet etti.

Olayı fark eden Zafer Zengin, aracı durdurarak hemen durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Uğur Zengin, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.