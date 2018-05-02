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02 Mayıs 2018 11:31

D-100’ün trafik yükü azalacak

Seka Tüneli üzerindeki yan yolda ve D-100 Ankara istikametindeki duraklarda, trafik yoğunluğunu önlemek için değişiklik yapılıyor.

D-100’ün trafik yükü azalacak

02 Mayıs 2018 11:31


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Tüneli üzerindeki yan yol ve D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara istikametinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için çalışmalara devam ediyor. D-100 üzerinde yeni bir trafik düzenlemesi başlatan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma ile trafik yükünü azaltarak minibüs, otobüs ve servis araçlarının daha rahat yolcu indirip bindirmelerini sağlayacak. Seka Tüneli üzerindeki yan yoldaki trafik sıkışıklığını önlemek için durak sayısı ise 1’e indirilerek alan, daha fazla aracın gelebileceği hale getirildi.


Çalışma kapsamında D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarılacak. Sadece toplu taşıma ve servis araçlarının kullanacağı yeni şerit sayesinde toplu taşıma duraklarındaki belli saatlerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, yaşlı ve engelli vatandaşların durakları kullanabilmeleri için yürüyen merdiven ve asansör sistemi yapılıyor.


Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de değişmiş olacak. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu karşısına gelirken Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise bölgedeki iş merkezinin karşısına konuşlandırılacak. Öte yandan Seka Tüneli üzerindeki yan yol durakları günün belli saatlerinde yoğunlaşarak trafiği engellemekte. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için tünel üzerinde bulunan iki durak kaldırılarak, iki durağın orta mesafesinde yeni bir durak kuruldu. Durağın yer değiştirmesiyle birlikte, trafik ışıklarından sağa dönüşlerdeki problem ortadan kalkmış oluyor.




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