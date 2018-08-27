D-130’u rahatlatacak projenin çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-130 üzerindeki trafiği akıcı hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Gölcük Yüzbaşılar kavşağında köprülü kavşak çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, projeyi hızla hayata geçiriyor. Mevcutta trafik ışıklarıyla yönlendirilen kavşak, proje ile transit hale gelecek. Işıklarının ortadan kalması bölgede trafiği rahatlatacak. Proje, ışıklardaki araç yığılmalarını ortadan kaldıracak.

Çalışmaları süren projede güney yan yol fore kazık uygulamaları yapılıyor. Kuzey yan yol üstyapı imalatları binder asfalt tabakası seviyesine getirildi. Bordür imalatı yapıldı. Güney yan yol istinat duvarı imalatları tamamlandı. Güney yan yolda toprakarme panel imalatı ve montajı devam ediyor. Bu bölümdeki Adalıdere ile Değirmendere mevki arası elektrik direkleri de montajı yapıldı.

D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahatlayacak.

İzmit -Yalova karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar Mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.