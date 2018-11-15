D100'de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1'i ağır 9 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda yavaşlayan özel halk otobüsüne aynı istikametten gelen tır arakadan çarptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen otobüs içerisindeki 1'i ağır, 9 kişi yaralanırken, D100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 09.00 sularında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem karabulut idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı isitkamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada byük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar, otobüs içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

D100'de uzun araç kuyrukları oluştu

Yaşanan kaza sebebi ile D100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yol kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından kazaya karışan tır ve halk otobüsü olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.