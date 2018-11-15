İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D100'deki feci kazada ağır yaralanan kadın öldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda yavaşlayan özel halk otobüsüne tırı arakadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda yavaşlayan özel halk otobüsüne tırı arakadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 09.00 sularında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem karabulut idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada büyük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan Necla Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Necla Yıldız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.