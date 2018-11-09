Daha temiz bir İzmit için hiç durmadan çalışıyorlar

İzmit'te temizlik ekipleri, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. 'Daha temiz bir İzmit için' sloganıyla özveriyle çalışan ekipler tarafından çöpleri toplanan sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor. Gündüz 8, gece de 3 araçla göreve çıkan ekipler, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor. Çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Çalışmalarımızı sadece 52 mahallede değil 50 köyde de sürdürüyoruz. Gündüz 26, gece de 9 olmak üzere 35 adet çöp toplama aracı ve 105 personel ile günde ortalama 320 ton evsel atık topluyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir” dediler.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları çöp konteynerlerine atılan poşetlerin ağzı kapalı olması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdiler.