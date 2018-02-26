Daha yeşil İzmit için Yuvam’a yüzlerce fidan dikildi

İzmit Belediyesi tarafından “Daha yeşil İzmit” sloganıyla ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi’ne, içerisinde meyve ağaçlarının da bulunduğu yüzlerce fidan dikildi. Mahalle sakinlerinin de yer aldığı etkinlikte ilk fidan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından dikildi.

Daha yeşil bir İzmit için her yıl binlerce fidan dağıtıp diktiklerini belirten Başkan Doğan, “Şehrimize, dünyamıza bir ağaç kazandırmak öyle önemlidir ki, Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ şeklinde buyurmuştur. Diktiğimiz her fidan geleceğimize yaptığımız bir iyiliktir. İzmit Belediyesi olarak bu bilinçle çalışıyor, şehrimizi daha yeşil, daha yaşanır bir hale getirmek için kentimizin dört bir yanına parklar yapıp, fidanlar dikiyoruz” dedi.