DAREN eserlerini sahilde sergiliyor

Her akşam binlerce insanın ziyaret ettiği 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının yapıldığı alanda sergi ve satışı yapılan eserler vatandaşların uğrak yeri haline gelirken, bakır tel örme sanatı olarak da bilinen filografi sanatının yanı sıra ahşap boyama, keçe, yağlı boya, boncuk tasarım, hama ve el sanatları eserlerinin bulunduğu Daren Sanat Atölyesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Daren Sanat Atölyesini zaman zaman ziyaret ederek DAREN üyeleriyle sohbet eden Başkan Karabacak, “Merkezimizde yıl boyunca düzenlediğimiz kurslara devam eden kardeşlerimizin emeklerinin gün yüzüne çıkıp vatandaşlarımızın beğenisine sunulduğu bu sergi halkımızın da büyük ilgisini çekiyor. Engelli üyelerimize el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak ve aynı zamanda ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenlediğimiz kursların amacına ulaştığını ve engelli kardeşlerimizin çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engeller sevgiyle aşılır, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm halkımızı bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum” dedi.