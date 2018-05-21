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21 Mayıs 2018 17:12

DARES 2018 yılına damga vurdu

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü 2018 yılında bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla spor camiasında adından sıkça bahsettirdi.

DARES 2018 yılına damga vurdu

21 Mayıs 2018 17:12


2013 yılında kurulan ve müsabakalarda da Türkiye’yi temsil ederek önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (DARES), başarılarını arttırmaya devam ettiriyor. Önceki yıllarda gençler atletizmde 3 yıl üst üste Avrupa Şampiyonluğu elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, karatede ise Eray Şamdan’la Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 birincilik, Türkiye şampiyonalarında 8 birincilik, 3 ikincilik,6 üçüncülük olmak üzere birçok başarı elde ederek ulaşılması güç bir rekora imza attı.


Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Kongre’de tek aday olarak seçime giren Bekir Güven kulübün yeni başkanı olurken, bu süreçte Milli Karateci Eray Şamdan Hollanda Premier Lig Şampiyonluğu elde etti. Berfin Gürsu ise Sırbistan’da yapılan Çocuklar Balkan Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.


Öte yandan genç yıldızları bünyesinde barındıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, milli takımlara sporcu vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 25-27 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan ve Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan 1.Dünya Gençlik Karate Ligi’nde iki sporcuyla ülkemizi tensil edecek.




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