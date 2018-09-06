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06 Eylül 2018 13:06

DARES tarih yazdı

Kurulduğu günden bu zaman kadar aldığı büyük başarılarla adından sıkça söz ettiren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü son olarak Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleri arasında düzenlenen uluslararası karate turnuvasında ülkemizi başarı ile temsil etti.

DARES tarih yazdı

06 Eylül 2018 13:06


Ordu Fatsa’da düzenlenen 6 ülkeden 1800 sporcunun katıldığı turnuvada milli takım adına yarışan 8 DARES sporcusu iki altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. altın Madalyayı Volkan Aydın ve Aleyna Ataser, gümüş madalyayı Ahmet Berke Ertan ve Azra Çakır, bronz madalyayı ise Kadir Efe Egemen ve Furkan Sertel aldı. Başkan Karabacak’ın misafiri olan gençler Darıca Belediyesinin kendilerine sağlamış olduğu fırsatlar için başta Darıca Belediyen Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere DARES yönetici ve antrenörlerine teşekkürlerini iletirken Milli Takım adına yarışarak derece aldıkları için duydukları haklı gururu dile getirdiler.




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