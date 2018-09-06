DARES tarih yazdı

Ordu Fatsa’da düzenlenen 6 ülkeden 1800 sporcunun katıldığı turnuvada milli takım adına yarışan 8 DARES sporcusu iki altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. altın Madalyayı Volkan Aydın ve Aleyna Ataser, gümüş madalyayı Ahmet Berke Ertan ve Azra Çakır, bronz madalyayı ise Kadir Efe Egemen ve Furkan Sertel aldı. Başkan Karabacak’ın misafiri olan gençler Darıca Belediyesinin kendilerine sağlamış olduğu fırsatlar için başta Darıca Belediyen Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere DARES yönetici ve antrenörlerine teşekkürlerini iletirken Milli Takım adına yarışarak derece aldıkları için duydukları haklı gururu dile getirdiler.