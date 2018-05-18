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18 Mayıs 2018 12:05

Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na spor salonu geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca ilçesinde bulunan Bağlarbaşı Ortaokulu’na spor salonu inşa ediliyor.

Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na spor salonu geliyor

18 Mayıs 2018 12:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara yaptığı spor salonu çalışmalarını sürdürüyor. Birçok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu için inşa ediyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilecekleri tesis, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan spor salonu öğrencilerin her zaman spor yapmalarını sağlayacak. Çelik konstrüksiyon montajına devam edilen yapının kirişleri ve çatı makaslarının montaj uygulamaları yapılıyor.


Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon bulunacak.


Spor salonunda 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlarında yer alacağı salonun yapımında 28 ton demir, 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak.




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