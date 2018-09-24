Darıca Balyanoz koyunca çalışmalar sürüyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Bayramoğlu'nda yapımı süren Balyanoz Koyu'nun çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İşçilerle çay içip bir süre sohbet ederek süren çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Karabacak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan personeline teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Özellikle prestij cadde uygulamaları çerçevesinde İstasyon Caddesi, Fatih Caddesi ve Aşıroğlu Caddesi'nde yaptığımız ışıklandırma çalışmaları esnasında trafik yoğunluğunu da dikkate alarak çalışmalarımızı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüp vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçiyoruz, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ışıklandırma çalışmalarının yanı sıra yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor, çalışmalar sonucu trafikte de bir rahatlama olacak, aynı şekilde Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nda da ekiplerimiz çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor. Bu noktada hizmetlerimizin aksamaması adına gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etme adına çalışmalarımız gece gündüz demeden devam edecek” dedi .