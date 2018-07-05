Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 17:33

Darıca Balyanoz koyunda çalışmalar devam ediyor

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Darıca Balyanoz koyunda çalışmalar devam ediyor

05 Temmuz 2018 17:33


Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Karabacak, “Proje bölgeye değer katacak önemli bir çalışma. Proje tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak Balyanoz Koyu Projesi, ilçemizdeki sahillerimizi halkımıza kazandırma adına önemli bir adım. İçerisinde sosyal tesisler, cafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları vb. birçok aktiviteyi barındıracak projemizde altyapı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek” diyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç