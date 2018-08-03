Darıca Balyanoz Koyunda çalışmalar devam ediyor

Bayramoğlu Mahallesinde bulunan Balyanoz Koyu’ndaki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Karabacak, “Sahillerimize yaptığımız yeni projelerle her geçen gün halkımızın sahillerden yararlanma imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Proje bölgeye değer katacak önemli bir çalışma, tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak. İçerisinde sosyal tesisler, kafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları gibi birçok aktiviteyi barındıracak projemizde altyapı çalışmaları tamamlanarak üst yapı çalışmalarına geçilmiş surumda. Burada devreye sokacağımız yeni bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.