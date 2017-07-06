Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:45

Darıca Belediyesi atletlerinden madalya yağmuru

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü atletizmde başarıya doymuyor.

Darıca Belediyesi atletlerinden madalya yağmuru

06 Temmuz 2017 14:45

Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden kulüp sporcuları üç ayrı şampiyonada aldıkları sonuçlarla dikkatleri çekti.


Yıldızlar Dünya Şampiyonasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ömer Yılmaz dünya ikincisi oldu. İtalya’da 12. WMRA Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası’nda Türk Milli Takımı erkeklerde takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 16 ülkenin katıldığı kupada Ömer Yılmaz, İslam Adli, Sertan Uyanık ve Yusuf Matur’dan oluşan Türkiye A takımı 14 puanla İtalya ve İngiltere’nin önünde ipi göğüslerken Ömer Yılmaz bireysel sıralamada ikinci olarak elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.



Balkan Şampiyonası’nda iki madalya


Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Fırat Özkorkmaz ve Mücahit Bulut 01-02 Temmuz 2017 de Romanya’nın Piteşti şehrinde yapılan Balkan Gençler Şampiyonasında 3000 metre erkeklerde kürsünün 1 ve 3. Basamağında yer aldılar. Şampiyon olan sporcumuz Fırat Özkorkmaz 8.36.44 sn lik derecesiyle Balkan Şampiyonu olurken üçüncü olan sporcumuz Mücahit bulut 8.42.15 lik dereceye imza attı.



2 sporcu büyüklerde dünya şampiyonasında


Antalya’da yapılan ve 36 ilden 164 sporcunun yarıştığı 10. Aroma Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kürsüye ambargo koydu. Büyük erkekler katagorisinde Ferhat Bozkur şampiyon olurken Ramazan Karagöz Türkiye ikincisi olarak İtalya’nın ev sahipliği yapacağı 30 Temmuz’daki Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!