Darıca Belediyesi atletlerinden madalya yağmuru

Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden kulüp sporcuları üç ayrı şampiyonada aldıkları sonuçlarla dikkatleri çekti.

Yıldızlar Dünya Şampiyonasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ömer Yılmaz dünya ikincisi oldu. İtalya’da 12. WMRA Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası’nda Türk Milli Takımı erkeklerde takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 16 ülkenin katıldığı kupada Ömer Yılmaz, İslam Adli, Sertan Uyanık ve Yusuf Matur’dan oluşan Türkiye A takımı 14 puanla İtalya ve İngiltere’nin önünde ipi göğüslerken Ömer Yılmaz bireysel sıralamada ikinci olarak elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Balkan Şampiyonası’nda iki madalya

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Fırat Özkorkmaz ve Mücahit Bulut 01-02 Temmuz 2017 de Romanya’nın Piteşti şehrinde yapılan Balkan Gençler Şampiyonasında 3000 metre erkeklerde kürsünün 1 ve 3. Basamağında yer aldılar. Şampiyon olan sporcumuz Fırat Özkorkmaz 8.36.44 sn lik derecesiyle Balkan Şampiyonu olurken üçüncü olan sporcumuz Mücahit bulut 8.42.15 lik dereceye imza attı.

2 sporcu büyüklerde dünya şampiyonasında

Antalya’da yapılan ve 36 ilden 164 sporcunun yarıştığı 10. Aroma Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kürsüye ambargo koydu. Büyük erkekler katagorisinde Ferhat Bozkur şampiyon olurken Ramazan Karagöz Türkiye ikincisi olarak İtalya’nın ev sahipliği yapacağı 30 Temmuz’daki Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.