Darıca bilgi evleri geleceğe hazırlıyor

Başkan Karabacak, her yıl düzenledikleri üniversite hazırlık kursları ile bir yandan öğrencilere etüt desteği sağlarken, diğer yandan da ailelerin bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Karabacak, “Bu yıl 600 öğrencimizin kayıt yaptırdığı etüt sınıflarında uzman eğitmenler eşliğinde verilen matematik, İngilizce, Türkçe gibi derslerle öğrencilerimizi sınavlara hazırlanırken, dönem başında yapılan deneme sınavlarındaki sonuçlara göre öğrencileri kendi branşlarında sınıflara ayrılarak üniversiteye hazırlık kurslarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflarda geleceğe hazırlamak için gayret veriyoruz” diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde düzenlenen üniversiteye hazırlık kursları yıl boyunca devam edecek. Tecrübeli öğretmenler tarafından verilen kurslarda öğrencilere yıl içerisinde deneme sınavları yapılırken, ayrıca her dersten soru bankaları ve yaprak testler dağıtılarak öğrencilerin etüt saatlerinde öğretmenlerine sorular sorarak bilgilerini daha da pekiştirmeleri sağlanıyor.