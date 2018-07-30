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30 Temmuz 2018 11:11

Darıca, botanik parkla daha güzel olacak

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’nde projelendirilen botanik parkta inşaat çalışmaları devam ediyor.

Darıca, botanik parkla daha güzel olacak

30 Temmuz 2018 11:11


İçerisinde değişik türlerde zengin bitki ve ağaç türlerinin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, kafeterya, yürüyüş yolları, spor alanları, gölet, yönetim odası, kaybolmaya yüz tutmuş meyve ve bitki türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri, sosyal donatı alanları ile mescit ve tuvaletlerin bulunacağı botanik park 3 bin 500 metre kare inşaat alanı ile ilçeye değer katacak. Botanik parkın inşaat çalışmalarının iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.


Çalışmaları başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alırken, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini istedi. Başkan Karabacak, “seçim beyannamemizde vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmeye ve Darıca ilçemize hizmet üretmeye devam ediyoruz. Emek Mahallemizde yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Botanik parkımızda bütün detayları düşünmekle birlikte özellikle bayan kardeşlerimize yönelik özel etkinlik alanları ve sosyal tesisleri en hızlı şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” dedi.




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