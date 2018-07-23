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23 Temmuz 2018 16:08

Darıca, Elazığ ve Iğdır kültürlerine ev sahipliği yaptı

Darıca Belediyesi 10.

Darıca, Elazığ ve Iğdır kültürlerine ev sahipliği yaptı

23 Temmuz 2018 16:08

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na bu yıl ikinci kez katılan Elazığ ve Iğdırlılar Dernekleri, yöresel folklör gösterileri ve türküleriyle şölene renk kattı.


Darıca sahilinde düzenlenen 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, iki faklı günde Elazığlılar Derneği ve Iğdırlılar Derneğine ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkiliklerde her işi şehrin kültürlerini merak eden vatandaşlar Darıca sahilini tamamen doldurdu. Etkinliklerde Elazığ ve Iğdır kültürleri, ilçe sahilini renklendirdi. Etkinliklere katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak her iki ilin misafirlerine birliktelik ve paylaşmanın öneminden bahsetti.


Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına bu yıl ikinci kez katılan Elazığlılar yöresel folklör oyunlarıyla şölenlere renk katarken, Süleyman Tuğrul, Orhan Ayhan, Mehmet Demirbaş ve Ömer Çapal ile adeta müzik ziyafeti verdi. Gecede sahne alan ünlü Tiyatrocu ve oyuncu Abdullah Şekeroğlu ise sergilediği Elazığ yöresine has şivesi ve esprileriyle geceye katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.


Etkinlikte sahne alan Iğdırlılar Derneği ise yöresel yemekleri, folklör gösterileri ve müzikleriyle festivali renklendirdi. Program öncesi protokolü Iğdır yöresinin değişik tatlarının yer aldığı yemeklerle ağırlayan Iğdırlılar Dernek Yönetimi, Iğdırlılar Gecesinde minik öğrencilerin Iğdır Yöresi halk oyunları gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Programda bölge halkı Iğdır ilinin tüm güzelliklerini yaşarken, yöresel sanatçıların söylediği parçalarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlar halaylarla gecenin tadını çıkardı.




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