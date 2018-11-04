İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca Gençlerbirliği Azeri iş adamına satıldı

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Azeri iş adamı Rauf İsmailyov tarafından satın alındı.


Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği A.Ş tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Konuyla alakalı önümüzdeki hafta içi geniş bir basın toplantısı düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.


Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı açıklanırken, takımın satış işlemi Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri iş adamı Rauf İsmailyov da yer aldığı imza töreni ile gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.