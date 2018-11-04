Darıca Gençlerbirliği Azeri iş adamına satıldı

Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Azeri iş adamı Rauf İsmailyov tarafından satın alındı.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği A.Ş tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Konuyla alakalı önümüzdeki hafta içi geniş bir basın toplantısı düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı açıklanırken, takımın satış işlemi Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri iş adamı Rauf İsmailyov da yer aldığı imza töreni ile gerçekleştirildi.