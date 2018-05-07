Darıca Gençlerbirliği şampiyonluğu kutladı

Lig 2. Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2. Lig’e çıkan Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra şehir turu attı.

Lig 2. Grupta 5 Mayıs Cumartesi günü oynadığı Muğlaspor maçını 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk kupasını kaldırdı. TFF yetkilileri, kulüp tesislerinde futbolculara şampiyonluk kupasını takdim ederken, kulüp yönetimi, futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk kupasıyla birlikte şehir turu attı.

Üstü açık otobüsle şehir turu yaptılar

Ligin son haftasında en yakın rakibinin 1 puan önünde şampiyon olarak TFF 2. Lig’e çıkan Darıca Gençlerbirliği’nde kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular üstü açık otobüsle Kocaeli’nin Darıca ilçesinde şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı. Tur boyunca otobüsü araçlarıyla takip eden taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Karabacak kupayla vatandaşları selamladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da futbolcuların yanında yer alarak şampiyonluğu kutladı. Takımı iç saha ve dış saha maçlarında sezon boyunca yalnız bırakmayan Karabacak, şampiyonluk kupasıyla birlikte vatandaşları selamlarken, taraftarlar da Başkan Karabacak’a tezahüratlarda bulundu.