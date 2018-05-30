Darıca Gençlerbirliği’nde Mücahid Vural yeniden başkan seçildi

Lig 2. Grup’ta şampiyon olarak 2. Lige yükselen Darıca Gençlerbirliği Olağan Kongresinde mevcut başkan Mücahid Vural yeniden seçildi.

Darıca Belediyesi Meclis salonunda yapılan kongrede yönetim raporu ile kulüp bütçesi onaylanarak ibraz edildi. Tek listeyle yapılan seçimlerin ardından konuşma yapan Kulüp Başkanı Mücahit Vural 3. Lig 2. Gurubu şampiyon tamamlayarak 2. Lig’e çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. En son 2007-2008 sezonunda şampiyon olan kulübün geçen süre zarfında tekrardan 3. Lig’e düşerek uzun bir süre bu ligde kaldığına dikkat çeken Mücahit Vural, “Bu süre zarfında devamlı şampiyonluk hedefleri olan her zaman 1.liği hedefleyen kadrolar kurulmuştur. Fakat bunu yakalayamamış, birçok kez play-off karşılaşması oynanmıştır. Aradan geçen süre zarfında şampiyonluğa susamış Darıca Gençlerbirliği camiası olarak 2017-2018 sezonuna şampiyonluk sözü vererek başladık. Bu sezon oynadığımız 3.lig 2.gruptaki rakiplerimizin güçlü olduğunu, onlarında bu şampiyonluk yarışında olacağını biliyorduk ve nitekim de öyle de oldu. Ligin ilk yarısını bitirdiğimizde hedefimizden uzaktık. Devre arasında çok iyi bir kamp geçirerek ara transfer döneminde yaptığımız nokta transferler ile tekrardan bu yarışın içine girdik. İkinci devrede 14 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak çok kıymetli bir başarı grafiği yakalayarak sezonu şampiyon tamamladık. Sezon boyunca yağmur çamur demeden, zamanından, işinden, ailesinden fedakârlık ederek hem iç sahada, hem deplasmanlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta belediye başkanımıza, kulüp yöneticilerimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Kongrede bir selamlama konuşması yapan Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Darıca çok büyük bir ailedir ve Darıca da yaşamak bir ayrıcalıktır. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar ilçemizde sosyal ve sportif anlamda en iyi ve en güzel organizasyonlara imza attık. Geçmişi başarılarla dolu kulübümüzü bu yıl şampiyon yaparak ikinci lige çıkarmayı başardık, bu başarıda tüm Darıca camiasının payı büyüktür. Bu saatten sonra ikinci ligde Darıca Gençlerbirliği’nin başarısı için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bizler yıllardır maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik olunca başarı da geliyor. Darıca Gençlerbirliği başlı başına bir markadır, artık yeni bir yola çıkıyoruz. Biz her zaman bu kulübün yanındayız. Yeniden başkanlığa seçilen Başkan Mücahid Vural ve ekibine başarılar diliyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun" İfadelerini kullandı.

Kongrenin ardından Darıca Gençlerbirliği Kulüp binasında toplanan yeni yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını yaptılar.