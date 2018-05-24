Darıca İskoliye Mektebi Yeniden hayat buldu

Kocaeli Valiliği ile Darıca Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2015 yılında tarihi İskoliye Mektebi’nde restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanan ve 1875’te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi’nin 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde gördüğü hasarın onarılması için başlatılan çalışmada bina, aslına uygun şekilde restore edildi. 1964 yılına kadar eğitimin verildiği İskoliye Mektebi’nin aslına uygun bir şekilde restore edildiğini gören vatandaşlar ise binanın tekrardan aslına uygun yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirdiler.