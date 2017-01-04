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04 Ocak 2017 12:46

Darıca İtfaiye’den şampiyonluk kupası

Darıca İtfaiye’den şampiyonluk kupası

04 Ocak 2017 12:46

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumsal Arası Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren Darıca İtfaiye takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda finalde Süreyya Yalçın Ortaokulu’nu yenen Darıca İtfaiye şampiyonluk kupasını kaldırdı. Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan final müsabakaları üçüncülük maçında Garnizon Komutanlığı, Deniz Yıldızları Ortaokulu’nu yenerek üçüncülük kupasını aldı. 60.Yıl Ortaokulu en centilmen takım olarak ödül alırken, Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nda 26 takım 45 gün boyunca ter döktü.
Ödül töreninin ardından turnuvayla ilgili düşüncelerini açıklayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Diğer kurumlarla birlikte organize ettiğimiz Kurumlararası Voleybol Turnuvası artık Darıca ile özdeşleşti. Kaybedeni olmayan bu turnuvada 45 gün boyunca ilçe halkımız birlik ve beraberlik içinde spor yaparak günün yorgunluğunu attı. Darıca ailemiz bütün kurumlarıyla birlikte bir güzel bir organizasyona daha imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son derece keyifli ve heyecanlı geçen turnuvamız dostluk ve kaynaşma açısından çok güzel görüntülere sahne oldu. Bir kez daha katılan bütün takımlara teşekkür ediyorum” dedi.



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