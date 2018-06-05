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05 Haziran 2018 14:49

Darıca Kadir gecesine hazırlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Mahalle iftarları Piri Reis Mahallesi’nde devam ederken, Başkan Karabacak vatandaşları hafta sonu Darıca sahilde düzenleyecekleri Kadir Gecesi programına davet etti.

Darıca Kadir gecesine hazırlanıyor

05 Haziran 2018 14:49


İftar programına yoğun ilgi gösteren mahalle halkı hep birlikte iftarını açarken, programda Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle mahalle halkının büyük beğenisini kazandı. İftar yemeğinin ardından mahalle halkı topluca el açıp dua ederken, kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, iftar programlarına katılan bütün mahalle halkına teşekkür etti.


Başkan Karabacak, “Çok şükür ülkemizde huzur var, birlik var, beraberlik var, bütün ilçe halkımızla birlikte değişik mahallelerde düzenlediğimiz iftar programlarında hep birlikte iftarımızı açıyoruz, Ramazan ayı paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi’nde sahilde düzenleyeceğimi etkinlikte binlerce vatandaşımızla birlikte Kadir Gecesi’ni ihya edeceğiz. Sizleri de Kadir Gecesi’nde Darıca sahilde düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyorum” diyerek vatandaşları Kadir Gecesi etkinliklerine davet etti.


Başkan Karabacak iftar programının ardından, Darıca Belediyesi tarafından iftar alanının yanında semt sahası ve çocuk parkına giderek bir süre çocuklarla vakit geçirdi.




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