Darıca Kapalı Pazar Yerinde çalışmalar devam ediyor

Darıca Belediyesi tarafından Cami Mahallesi'nde yapılan Kapalı Pazar Yerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından Cami Mahallesi'ne yapılan kapalı sabit pazarla birlikte merkez mahallelerdeki pazar sorunu tamamen çözülürken, çalışmaların devam ettiği projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Alt katı kapalı otopark olarak hizmet verecek olan Kapalı Pazar Yeri mimari projesiyle ilçeye değer katacak. Çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran Kapalı Semt Pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, projenin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını söylerken, çok fonksiyonlu, çok amaçlı bir proje olan Kapalı Pazar Yeri Projesi'nden Darıca'da farklı mahallelerde en az iki tane daha yapılacağını söyledi. Başkan Karabacak, inşaat çalışmalarını sürekli olarak ekipleriyle birlikte takip ettiklerinin de altını çizdi.

Öte yandan, yıl içerisinde temelleri atılan Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı, Darıcalı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı birer hafta arayla hizmete açılıyor.