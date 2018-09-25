Darıca Kazım Karabekir Mahalle Konağı açıldı

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşların hoş vakit geçirebilmesi için yapımına başlanan Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim Mahalle Konağı törenle açıldı. AçılışaDarıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yanı sıra ilçe protokolü, Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesi ve vatandaşların katıldığı program Darıca Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin folklör gösterileriyle başladı. Mehteran takımının gösterisi ve okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda bir selamlama konuşması yapan Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in babası Mustafa Tevlim şehit oğlunun ismini yaşatacak olan bu güzel eseri ilçeye kazandıran Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a teşekkür etti. K.Karabekir Mahalle Muhtarı Halil Toprak'ta görev yaptığı 4 buçuk yıllık süre boyunca mahallesine yapılan yatırımlara değinerek, mahalle halkı adına hizmetlerinden dolayı Başkan Karabacak'a teşekkür etti.

Vatandaşa hizmetin durmadan devam edeceğine dikkat çeken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, onlar sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz, bizlerde şehitlerimizin adlarını yaşatmak adına 3 ayrı mahallede yapımını tamamladığımız mahalle konaklarımıza onların isimlerini veriyoruz. Geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Bağlarbaşı Mahallesi Şehit J.Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı'nın ardından Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ismini verdiğimiz Kazım Karabekir Mahalle Konağı'nı da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta ise Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nı hizmete açacağız. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize destek vermeye devam edelim, ülkemiz her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçtedir. Mahalle Konağımızın bir kez daha ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edilirken, okunan dualar ve kesilen kurdela ile K.Karabekir Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim Mahalle Konağı hizmete açıldı.