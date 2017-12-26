Darıca kültür sanat etkinliklerine doydu

İlçe nüfusunun en kalabalık olduğu bölgede 2015 yılında hizmete açılan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 2017 faaliyet takvimi çerçevesinde düzenlenen tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, konser ve sergi gibi gerek vatandaşların hayatına değer katan ve gerekse çocukların gelişimine katkı sunan değişik programlara yıl boyunca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2017 yılı içerisinde çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması olmak üzere yaklaşık 50 bin üzerinde çocuğa Adnan Menderes Konferans salonunda etkinlikler düzenlendi. Değişik konularda 3 adet sergi ve 12 adet konser etkinliği, 39 söyleşi, 18 yetişkin tiyatrosu, 3 yetişkin sineması, 6 stand-up programı ve 4 adet özel etkinliğin düzenlendiği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ayrıca gençlerle söyleşi adı altında 15 program organize edildi. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra 2017 yılı içerisinde toplamda 70 STK ve özel kurumlara Konferans salonu ve toplantı salonları tahsis edilen Adnan Menderes Kültür Merkezi yeni yılda da sanatseverlerin vazgeçilmez mekanı olacak.

Darıca Belediyesi yıl boyunca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra örnek bir çalışmaya imza atarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İlçe genelinde konferans salonu olan ilk ve ortaokulların tamamında öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi yaptı. Darıca genelindeki 17 ilkokul ve ortaokulun çok amaçlı salonlarında toplam 160 seans olmak üzere yaklaşık 20 bin öğrenciye değişik konularda eğitici ve öğretici konulardaki tiyatro gösterimi yapıldı.