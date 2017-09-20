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20 Eylül 2017 13:36

Darıca mahalle konaklarına kavuşuyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, üç ayrı mahallede yapımı devam eden mahalle konaklarında inşaat çalışmalarını inceledi.

Darıca mahalle konaklarına kavuşuyor

20 Eylül 2017 13:36


Yetkililerle birlikte inşaat çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 2017 yılı içerisinde temelleri atılan mahalle konaklarını yeni yılda hizmete açacaklarını ifade ederek, “Darıca’lı Şehidimiz Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit J.Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı’nda şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız. Çok amaçlı hizmet verecek olan mahalle konaklarımızın içerisinde mahalle muhtarlıkların yanı sıra çok amaçlı salon, aile sağlık merkezi, kütüphane, okuma salonu, cafe ve mescid gibi alanlar da bulunacak. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.




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