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03 Mayıs 2018 17:18

Darıca meclisinde başarılı sporcular ödüllendirildi

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında uluslararası arenada madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularına meclis kararıyla ödüller verildi.

Darıca meclisinde başarılı sporcular ödüllendirildi

03 Mayıs 2018 17:18


AK Parti ve CHP meclis grup başkanlarıyla birlikte sporcu ve hocalarının ödüllerini takdim eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, elde edilen başarılardan dolayı sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarını tebrik etti. Karabacak, “Sporun yükselen değeri Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün 2018 yılında Ümitler Karate Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, Avrupa Kros Şampiyonası ikincisi Ramazan Barbaros, 10 Bin Metre Avrupa Üçüncüsü Sezgin Ataç ve antrenörlerine Darıca Belediyesi Meclisi olarak ödüllerini verdik. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, milli takımlarda ve daha çok başarılar elde etmelerini temenni ediyorum” diyerek ödülleri takdim etti.


Başkan Karabacak atletizm ve karatede elde edilen başarıların yanı sıra Darıca Gençlerbirliği’nin de şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladığına dikkat çekerek, ”Şehrimizin takımı Darıca Gençlerbirliği hafta sonu oynayacağı Muğlaspor maçıyla birlikte inşallah şampiyonluğunu ilan ederek adını ikinci lige yazdıracaktır. Maç sonrasında ve Pazar günü şehir olarak şampiyonluğu doya doya yaşayacağımız programlar yapacağız. Şimdiden tüm halkımızı Cumartesi günü saat 15.30’da oynayacağımız şampiyonluk maçına bekliyorum” diyerek Darıca Gençlerbiliği’ne hafta sonu başarılar diledi.




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