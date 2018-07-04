Darıca Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca’daki askeri alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar başladı. Darıca Millet Bahçesi adını alan bölgede çalışmaları inceleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalacağını ifade etti. Bayram, 900 dönümlük bölgede spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajlarıyla birlikte Darıca’daki kamu binalarının buraya taşınacağını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatlarıyla Kocaeli’nin birçok noktasında halkımızı Millet Bahçeleriyle buluşturacağız. Bu güzel projelerin başında gelen Darıca Millet Bahçesinde de de hemen çalışmalara başladık. Çok büyük bir alana sahip olan Darıca Millet Bahçesindeki zeytin ağaçlarına dokunmadan yeşillendirerek sosyal alanlar oluşturacağız. 900 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, liseler kampüsü ile birlikte Darıca’daki kamu binalarını buraya taşımayı hedefliyoruz. Darıca sahilden yapılacak bağlantı yolları ile birlikte bu güzel bölgeyi vatandaşın hizmetine sunacağız” dedi.

Askeri alanın boşaltıldıktan sonra çalışmalara başladıklarını ifade eden Genel Sekreter Bayram, “Ayrıca buraya Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve diğer kamu binalarını da yapacağız. Aynı şekilde halkımızın hizmetine sunacağımız spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, halk plajları ve liseler kampüsü ile birlikte çok özel bir bölge olacak burası. Şu anda burada kullanılmaz durumdaki ömrünü tamamlamış eski binaları yıkıyoruz. Sahilde de çalışmalarımız sürüyor. Sekapark’taki çalışmalarımızı buraya yansıtacağız. Tecrübeli ve işini bilen bir ekibimiz var. Bu alanı halkımız için çok güzel bir yaşama merkezine dönüştürecek” diye konuştu.