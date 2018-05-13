Darıca Sahil 4. Etap açıldı

Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanları, yapılan Hıdırellez Şenlikleri ile birlikte açıldı.

Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Mehteran eşliğinde Darıca Cumhuriyet Meydanı’ndan sahile kadar yapılan yürüyüşün ardından Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanları’nın açılışı yapıldı. Açılışın ardından program ikram ve şenliklerle devam etti. Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin açtığı 600 metrekarelik Türk Bayrağı vatandaşların oluşturduğu çemberde büyük bir coşkuyla dalgalandırılırken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak burada yaptığı selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mehteran eşliğinde Darıca Cumhuriyet Meydanı’ndan sahile kadar yapılan yürüyüş boyunca Darıcalılar korteje alkışlarla destek verdi.

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bugün burada bölge halkımızın ailece dinlenip sıcak piknik yapabileceği projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne kadar yaklaşık 500 dönümlük sahilimizde önemli projeleri hayata geçirdik. İnsanlarımız artık sahillerimizden ailece istifade edebiliyorlar. Bugün de Hıdırellez Şenliği ile birlikte Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanını hizmete açıyoruz. Yaklaşık 50 dönümlük alanda 47 adet kamelyanın bulunduğu projemizde, barbeküler, tuvaletler, çocuk oyun grupları, spor alanları ve dinlenme alanlarıyla birlikte halkımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Bölgemizin en güzel mesire alanlarından birisini hizmete açmanın mutluğunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Sahillerimizdeki çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak, Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda 200 dönümlük alanda devam eden çalışmalarımızı da yaz aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Karabacak konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak olan başkanlık ve milletvekilliği genel seçimlerinin önemine de değinerek, “2002 yılından itibaren iktidar olan Ak Parti hükumetimiz 16 yılda ülkemize her alanda hayal dahi edilemeyen hizmetleri hayata geçirdi. Hükumetlerde istikrar olunca hizmetlerde de süreklilik oluyor. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, 3. havaalanı ve bir çok büyük projeyi ülkemize kazandıran Ak Parti hükumeti 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkarak hizmetlerini devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Karabacak’ın ardından kısa bir selamlama yapan Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’nin her ilçesinde hizmet ve yatırımlarına devam ettiklerini ifade ederek, “Darıca ilçemizde böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum. Darıca ilçemize hayırlı olsun” dedi.