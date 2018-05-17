Darıca sahilde sahur keyfi

Osmanlı Mimarisinden esinlenerek kurulan 500 kişilik çadırda ilk sahur programı yapıldı. Darıca Belediye Başkan Şükrü Karabacak ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ta sahurunu vatandaşlarla birlikte yaptı.

Sahildeki vatandaşlarla hasbihal ederek, hayırlı ramazanlar dileyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Hz. Muhammed diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn’e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi’ni gezerken ilçe halkını ramazan ayı boyunca yapacakları etkinliklere davet etti. Başkan Karabacak, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz sokak iftarları, Kadir Gecesi Programı, Teravih namazlarının ardından ikram ettiğimiz Osmanlı Şerbeti, Mukaddes Emanetler fotoğraf sergisi, çocukların eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için geleneksel sokak oyunları aktiviteleri, Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunları ile dolu dolu bir ramazan ayı geçireceğiz. Bu yıl ayrıca sahillerimizde sahur yapan vatandaşlarımızı da düşündük ve sahurda kurduğumuz dev çadırda vatandaşlarımıza kahvaltı ikramında bulunacağız. Tüm halkımızı ay boyunca sürecek etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.