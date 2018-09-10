Darıca Yarı Maratonu ertelendi

'sini düzenleyecekleri Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nu ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.

Darıca'da basın mensupları düzenlenen basın toplantısında Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile bir araya geldi. Teras Kafe Restoranda düzenlenen ve Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda konuşan Karabacak, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalara değinen Başkan Karabacak, “Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik kriz inanıyoruz ki halkımızın da desteği ile en kısa zamanda aşılacaktır. Bizlerde yerel yönetimler olarak bu konuda adımlar atıyoruz” dedi.

Önceliklerinin halkın genel ihtiyaçlarını karşılamak ve çözmek olduğunu ifade eden Karabacak, “Tasarruf tedbirleri çerçevesinde 14 Ekim 2018 tarihinde yapmayı planladığımız Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nu ileri bir tarihe erteledik. Böyle bir ortamda sosyal ve kültürel etkinliklere bir süre ara vereceğiz. Bunun yanı sıra birim müdürlerimizin kendi istekleriyle kullandığı araçları garajlara çektik, kiralık olanları iade edeceğiz, Müdürlerimiz kendi imkanlarını seferber ediyor buradan da onlara teşekkür ediyorum. Belediye olarak harcamalarımızda da tasarrufa gidiyoruz. Özellikle bütün alımlarda yerli malı şartını getiriyoruz, ekonomimize ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar iyi bir iş yapmış oluruz. Bu tasarruflardan yüzde 30-35'lik katkı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Belediye olarak halka verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Karabacak, “Yapımları tamamlanan ve yakında 3 ayrı noktada hizmete açacağımız Mahalle konaklarımızın ilkini Bağlarbaşı Mahallesi'nde 17 Eylül 2018'de, ikincisini K. Karabekir Mahallesi'nde 24 Eylül'de ve üçüncüsünü de 1 Ekim 2018 tarihinde hizmete açacağız. Aynı şekilde restorasyonu tamamlanan Halk Kıraathanesi olarak hizmete açacağımız İskoliye Mektebi, Emek Mahallesi'nde hizmete açacağımız Botanik Park, Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve yıl sonu hizmete açacağımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yine önümüzdeki yaz aylarında halkımızın hizmetine açacağımız Bayramoğlu Balyanoz Koyu Projesi ve son olarak geçtiğimiz haftalarda temellerini attığımız ve yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız Kapalı Pazar Yeri'nde çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.