Darıca zabıta aralıksız denetimde

Darıca’da vatandaşlardan gelen istek ve taleplere kayıtsız kalmayan Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde çocuklar ve gençler tarafından eğlence aracı olarak patlatılarak kullanıldığında çevredekileri rahatsız eden patlayıcılara ekipler tarafından el konuldu. Zabıta ekipleri, patlayıcıların satışını gerçekleştiren iş yerlerine gerekli ikaz ve uyarılarda bulundu.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu tür yasal olamayan satışların devamı halinde işyerlerine cezai müeyyideler uygulanacağını ifade ederek, işyerlerini uyardılar.