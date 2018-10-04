Darıca zabıta denetimleri artırdı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle ilçe genelindeki marketlerde gıda ve fiyat denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Zam fırsatçılığı yapanları Zabıta ekiplerine şikayet edin” sözlerinin ardından Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Zabıta ekiplerinin çalışmalarına eşlik eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, vatandaşlardan gerek sağlık açısından risk teşkil eden ve gerekse kasa ve reyon fiyatları arasında fiyat farkı bulunan ürün satışı yapan iş yerlerini kendilerine bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgede faaliyet gösteren marketlerin denetimleri yapan ekipler, kasa ve reyon fiyatlarının karşılaştırılması sonucu ikisi arasında fiyat farkı bulunan marketlere gerekli cezai işlemler uyguladı. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek son kullanım tarihleri geçmiş ürünleri de kontrollerinin yapıldığı denetimleri değerlendiren Başkan Karbacak, denetlemelerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.