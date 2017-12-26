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26 Aralık 2017 14:08

Darıca’da 2017 yılı masaya yatırıldı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek, belediyenin 2017 yılındaki çalışmalarını değerlendi.

Darıca’da 2017 yılı masaya yatırıldı

26 Aralık 2017 14:08


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve müdürleri ile bir araya gelerek, 2017 yılında yapılan çalışmalar hakkında raporlar aldı. Birim müdürlerinden, özellikle vatandaşlardan gelen istek ve talepler konusunda son derece hassas olmalarını ve isteyen Başkan Karabacak, “Bizler öncelikle vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepleri dikkate alarak çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Şehrimizin her noktasında devam eden çalışmalarımızda vatandaşlarımızın memnuniyetini göz önüne almalıyız. Bu noktada ilgili birimlerimizde çalışan görevli personellerimiz de vatandaşların hassasiyetlerini göz önüne almalı” dedi.


2018 yılında hayata geçirecekleri projelerle ilgili de bilgiler veren Başkan Karabacak, “3 ayrı mahallede yapımı tamamlanmak üzere olan mahalle konaklarımız yeni yılda hizmete girecek. Sahilde yapımını tamamladığımız sıcak piknik alanları yaz aylarına doğru tam anlamıyla halkımızın hizmetinde olacak. Bayramoğlu Balyanoz Koyu, Mini Marina, İskoliye Mektebi, belediyemize devredilen 900 dönümlük askeri alan, Kapalı Pazar gibi önemli projeler 2018 yılında ilçemize kazandıracağımız eserler olacak’’ dedi.




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