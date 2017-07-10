Darıca’da Afyon yöresi halk oyunları büyük ilgi gördü

’su düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda Afyonkarahisarlılar sahne aldı.

Hafta sonu binlerce insanın Darıca sahiline akın ettiği gecede Afyon İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk ve Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hemşehrilerini yalnız bırakmadılar.

Gecede kısa selamlama konuşmaları yapan Afyon İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk ve Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal bu güzel etkinlikte kendilerini hemşehrileriyle bir araya getiren Başkan Karabacak’a teşekkür ettiler.

Darıca Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Ahmet Selvi ise başta Afyon’dan gelerek programa katılan belediye başkanları olmak üzere gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, “Bu güzel etkinliklerde 9 yıldır Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonu düzenleyerek şehrimizin gelişime katkı sunan ve doğduğumuz toprakları tanıtmamıza vesile olan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programlarına katılan herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Kurtuluş Destanı’nın başladığı yer olan Afyon şehrimizin güzel insanları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kocatepe Kurtuluş Tepesi, Karahisar Kalesi, Afyon Arkeoloji Müzesi, hastalıklara şifa olan dünyaca ünlü kaplıcaları ile zengin tarihi geçmişi ve turizmi ile büyüyen, mercimekli bükmesiyle, kaymağın lezzetli sucuğun ve mermerin başkenti olan güzel şehrimiz Afyonkarahisar’ın örf, adet ,gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıyacağımız gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afyonspor’u da unutmuyoruz. Bu yıl üçüncü ligde Darıca Gençlerbirliği takımımızla aynı grupta mücadele eden ve şampiyon olarak ikinci lige çıkan Afyonspor’u tebrik ediyor, ikinci ligde başarılar diliyorum. Etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Sizleri yanımızda görmek, bizleri daha güzel projeleri hayata geçirmeye teşvik ediyor. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Karabacak ve Afyonlular Derneği tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket ve hediye takdimi yapılırken, gece Afyon Yöresi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ve Afyon’lu sanatçılarının verdiği konserle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.