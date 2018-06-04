Darıca’da asfalt seferberliği

Darıca’da 2017 yılında değişik mahallelerde yapılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 310 bin metrekare parke yol yapımı, 48 bin metrekare asfalt serimi ve 130 bin metrekare asfalt yama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri baştan sona yeniledi. Havaların ısınmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında çalışmalarını hızlandıran ekipler, bozulan yolları yeniden asfalt ve parke taşlarıyla yeniliyor.

Diğer yandan şehrin en işlek caddelerinden olan Sokullu Caddesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle büyük zarar gören yol baştan sona kazılarak yeniden asfaltlama yapılıyor. Şehrin giriş çıkış noktalarından birisi olan ve sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu Sokullu Caddesi baştan sona yenilenirken, Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yol Bakım Onarım Ekipleri de ilçenin değişik mahallelerinde acil bakım onarım gerektiren noktalarda 7/24 hizmet veriyor.